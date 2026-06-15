Od belgijskiej fabryki po Twój dom w Radomiu. Dlaczego jesteśmy tak pewni nowej kolekcji Hobuco PEAK?

Decyzja o wymianie podłogi lub jej wyborze do nowego domu to moment, który często wiąże się ze sporym stresem. Jako zespół salonu DrzwiRadom.pl RuckZuck doskonale rozumiemy, z jakimi dylematami mierzą się inwestorzy w Radomiu i okolicach. Na rynku dostępnych są tysiące wzorów, dziesiątki technologii i niezliczona ilość ofert kuszących pozornie niską ceną. Kto jednak szuka wyłącznie najtaniej, akceptuje ryzyko – my stawiamy na pewność i rzetelną wiedzę.

Dlatego z pełnym przekonaniem wprowadzamy do naszej oferty nowość: kolekcję paneli laminowanych Hobuco PEAK. To rozwiązanie ma sens, ponieważ łączy w sobie bezkompromisową jakość techniczną, europejskie standardy produkcji i wzornictwo, które oprze się upływowi czasu. Zobacz, dlaczego ta kolekcja zasługuje na Twoją uwagę i jak możemy pomóc Ci wdrożyć ją w Twoim domu.

Hobuco PEAK by BerryAlloc – co oznacza wsparcie europejskiego lidera?

W branży wyposażenia wnętrz nazwa producenta to nie tylko logo na opakowaniu. To przede wszystkim zaplecze technologiczne, rygorystyczna kontrola jakości oraz lata badań nad materiałami. Za kolekcją Hobuco PEAK stoi belgijski gigant – firma BerryAlloc.

Obecność tak doświadczonego producenta zmienia wszystko. Wybierając panele wyprodukowane przez BerryAlloc dla marki Hobuco, zyskujesz technologię sprawdzoną w milionach domów w całej Europie. To nie jest produkt, który zniknie z rynku za dwa lata, zostawiając Cię bez możliwości dokupienia paczki w razie awarii. To solidny fundament. Zamki w takich panelach są precyzyjnie wyfrezowane, co niemal całkowicie eliminuje problem rozchodzenia się łączeń czy powstawania nieestetycznych szczelin. Rdzeń płyty jest gęsty i stabilny, a warstwa wierzchnia zabezpieczona tak, by sprostać wymaganiom współczesnych, aktywnych domów.

Nie obiecujemy cudów, ale wiemy z doświadczenia, że inwestycja w materiał od renomowanego dostawcy to inwestycja w Twój własny spokój.

Autor: Materiał własny DrzwiRadom.pl/ Materiały prasowe Hobuco PEAK Annapurna Plank

Historia zza kulis: jak wybraliśmy dla Was te podłogiWarto wiedzieć, że kolekcja Hobuco PEAK to nie jest przypadkowy produkt wyciągnięty z obszernego katalogu. O doborze konkretnych dekorów, a także o nazwach poszczególnych podłóg i całej kolekcji, zdecydowali bezpośrednio praktycy – właściciele niezależnych salonów z wyposażeniem wnętrz. W październiku 2025 roku, na zaproszenie polskiego dystrybutora, wizytowaliśmy w belgijskiej centrali BerryAlloc, by ocenić potencjał nowych rozwiązań.

Z dumą możemy powiedzieć, że Paweł Marszałek - właściciel salonu DrzwiRadom.pl RuckZuck, miał ogromną przyjemność brać osobiście udział w tych pracach. Razem z innymi ekspertami z branży testowaliśmy, analizowaliśmy i finalnie wybraliśmy dekory, które najlepiej odpowiadają na realne potrzeby polskich inwestorów. To kolekcja, do której mamy pełne przekonanie.

Parametry techniczne, które mają sens w codziennym życiu

Piękny wygląd to za mało, by podłoga przetrwała próbę czasu. Zanim wprowadzimy produkt na ekspozycję w naszym radomskim salonie, szczegółowo analizujemy jego specyfikację. Kolekcja Hobuco PEAK broni się tutaj twardymi danymi.

Klasa ścieralności AC5 – gotowość na intensywną eksploatację Panele Hobuco PEAK charakteryzują się wysoką klasą ścieralności AC5. Co to oznacza w praktyce dla Ciebie i Twojej rodziny? To ochrona przed mikrozarysowaniami, które powstają od piasku przyniesionego na butach, przesuwania krzeseł w jadalni czy aktywności domowych zwierząt. Klasa AC5 to standard dedykowany do intensywnie użytkowanych pomieszczeń domowych, a nawet przestrzeni użyteczności publicznej. Dzięki temu masz pewność, że podłoga w ciągach komunikacyjnych, takich jak przedpokój czy salon, nie zmatowieje po kilku miesiącach.

Hobuco PEAK to solidne 8 mm grubości. Taka konstrukcja zapewnia odpowiednią sztywność zamków, lepszą stabilność na podkładzie akustycznym i bardziej głuchy, przyjemniejszy odgłos kroków. W połączeniu z dedykowanymi podkładami, o których zawsze rozmawiamy podczas wyceny, zyskujesz podłogę cichą i komfortową w użytkowaniu.

Autor: Materiał własny DrzwiRadom.pl/ Materiały prasowe Hobuco PEAK Kilimanjaro Herringbone

Jodełka czy klasyczna deska? Wzornictwo inspirowane naturą

Wybór formatu to jedna z kluczowych decyzji aranżacyjnych. Kolekcja Hobuco PEAK odpowiada na dwa najważniejsze trendy, które nie są tylko chwilową modą, ale trwałym kierunkiem w architekturze wnętrz.

Jodełka (Herringbone) w nowoczesnym wydaniu Jodełka kojarzy się z elegancją i klasyką. Do niedawna taki układ wymagał zakupu drogiego drewna i wynajęcia rzemieślnika do skomplikowanego, czasochłonnego układania. Dziś, dzięki panelom Hobuco PEAK Herringbone, możesz wprowadzić ten ponadczasowy wzór do swojego mieszkania znacznie sprawniej. Układ w jodełkę dodaje wnętrzom dynamiki, optycznie je poszerza i sprawia, że nawet prosto urządzone pomieszczenie zyskuje wyjątkowy charakter.

Klasyczna deska (Plank) dla ceniących harmonię Jeśli preferujesz spokojniejsze tło dla swoich mebli, format klasycznej, długiej deski z kolekcji PEAK będzie strzałem w dziesiątkę. Prosty układ desek wydłuża pomieszczenie i wprowadza do niego ład oraz harmonię. Niezależnie od wybranego formatu, każdy panel z tej kolekcji posiada czterostronną V-fugę. To delikatne ścięcie krawędzi sprawia, że ułożona podłoga nie wygląda jak płaska tafla, ale do złudzenia przypomina naturalne, oddzielne deski drewniane.

Zwróćmy też uwagę na samą kolorystykę, czerpiącą inspirację z natury. Nazwy dekorów, takie jak Annapurna czy Elbrus, odzwierciedlają chłodne, majestatyczne odcienie szarości oraz ciepłe, naturalne barwy dębu, które wpisują się zarówno w styl skandynawski, jak i surowy loft.

Autor: Materiał własny DrzwiRadom.pl/ Materiały prasowe Hobuco PEAK Annapurna Herringbone

Dlaczego kolor na ekranie to za mało? Omijaj pułapki e-commerce

Podejmując decyzję o zakupie podłogi, często zaczynamy od przeglądania inspiracji w internecie. To doskonały pierwszy krok. Jednak zamawianie materiału wyłącznie na podstawie zdjęć widocznych na ekranie telefonu czy monitora to ogromne ryzyko. Ekran emituje własne światło, filtry przekłamują barwy, a rozdzielczość nie oddaje struktury materiału.

Często spotykamy się z sytuacjami, w których inwestorzy kuszeni pozornie niższymi cenami w małych sklepach internetowych, otrzymują materiał, który w domowym świetle wygląda zupełnie inaczej niż na zdjęciu. Małe sklepy bez fizycznej ekspozycji nie są w stanie dać Ci wyboru i możliwości sprawdzenia produktu.

Dlatego nasza filozofia opiera się na rzeczywistym doświadczaniu materiału. Zapraszamy Cię do salonu, gdzie możesz wziąć próbkę paneli Hobuco PEAK do ręki, poczuć ich fakturę i zestawić je z różnymi źródłami światła. Zobaczenie, jak dany dekor komponuje się z białymi lub drewnianymi drzwiami, to etap, którego nie da się pominąć. Chcesz zobaczyć jak podłoga będzie wyglądała w Twoim wnętrzu, u nas bez problemu możesz wypożyczyć wzornik.

Autor: Materiał własny DrzwiRadom.pl/ Materiały prasowe Hobuco PEAK Mount Everest Plank

Nasze podejście do Twojego remontu – od pomiaru po święty spokój

Sprzedaż dobrych paneli to tylko ułamek naszej pracy. Zamiast operować pustymi hasłami i agresywną sprzedażą, cały nasz proces współpracy opieramy na solidnych fundamentach i relacji z klientem. Wszystko zaczyna się od rzetelnego poznania Twoich potrzeb oraz profesjonalnego pomiaru na miejscu inwestycji, co pozwala nam dokładnie ocenić techniczne uwarunkowania. Następnie, w przestrzeni naszego salonu edukujemy Cię i pokazujemy różnice między poszczególnymi materiałami, abyś mógł podjąć w pełni świadomą decyzję. Na tej podstawie przygotowujemy uczciwą, w pełni transparentną wycenę, w której nie ma miejsca na ukryte koszty. Finałem tej drogi jest niezawodny montaż wykonany przez nasze doświadczone, autoryzowane ekipy, który daje Ci długoterminowy abonament na święty spokój – zyskujesz gwarancję, że nowa podłoga i drzwi będą służyć bezproblemowo przez lata.

Podłoga, drzwi i akcesoria – sztuka łączenia

Wybór paneli to dopiero połowa drogi do idealnego wnętrza. Równie istotne jest to, jak podłoga zagra z pozostałymi elementami wyposażenia. W salonie DrzwiRadom.pl nie zostawiamy Cię z tym problemem samego.

Projektując przestrzeń z panelami Hobuco PEAK, zaproponujemy Ci odpowiednie listwy przypodłogowe. Do jodełki często najlepiej pasują wysokie, białe listwy, które tworzą elegancką ramę dla podłogi. Pomożemy Ci również dobrać odcień okleiny drzwi wewnętrznych tak, aby harmonizował z posadzką. Kompletowanie materiałów z różnych źródeł to logistyczny koszmar. Wybierając jedno sprawdzone miejsce, masz konkretnego partnera, który bierze odpowiedzialność za całość inwestycji.

Autor: Materiał własny DrzwiRadom.pl / Materiały prasowe Hobuco PEAK Ekspozytor DrzwiRadom.pl

Zapraszamy do rozmowy o Twoim wnętrzu

Podłoga to inwestycja. Zrób to raz, a dobrze, opierając się na wiedzy ludzi, którzy znają się na swojej pracy i osobiście decydują o jakości produktów wprowadzanych na rynek. Panele laminowane Hobuco PEAK to doskonały materiał, który w połączeniu z naszym montażem stworzy bazę Twojego wymarzonego domu. Nie musisz być ekspertem od posadzek, wilgotności wylewek i klas ścieralności. Od tego jesteśmy my.

Jeśli jesteś na etapie poszukiwania rozwiązań, które łączą wytrzymałość AC5, niezawodność belgijskiej marki BerryAlloc i nowoczesny design, nie zwlekaj. Odwiedź nasz salon DrzwiRadom.pl RuckZuck w Radomiu przy ul. 1905 Roku 9. Zobacz na własne oczy, jak prezentuje się dekor Annapurna czy Elbrus, przekonaj się o solidności zamków i porozmawiaj z nami o Twoich potrzebach. Przygotujemy dla Ciebie rzetelną wycenę i udowodnimy, że bezstresowy remont z pewnym efektem końcowym jest na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń lub przyjdź – czekamy na Ciebie.

RUCK ZUCK RADOM

ul. 1905 Roku 9

26-600 Radom

TEL.: 530995588, 48 3830605

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