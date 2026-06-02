Od jutro obowiązkowy kask dla dzieci, które mają poniżej 16 lat i jeżdżą na hulajnodze. Mazowiecka drogówka- liczba wypadków z udziałem hulajnóg rośnie

Z danych Komendy Mazowieckiej Policji wynika, że w 2025 roku w okresie od stycznia do końca maja doszło do 52 wypadków z udziałem hulajnóg, zaś w tym roku (od stycznia do maja) było ich 82. Sytuację ma poprawić zmiana przepisów. Od jutro dzieci poniżej 16 roku życia mają obowiązek jeżdżenia w kasku.
- Kask to nie jest zwykłe zaniedbanie. To tak naprawdę decyzja, która może zaważyć na właśnie naszym całym życiu. Cierpi nie tylko osoba poszkodowana, ale również cała rodzina. Wypadek to historia dwóch, nawet kilku rodzin. kilku żyć, które już nigdy nie będą takie same. Obserwujemy znaczny wzrost zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych w 2026 roku. Tych wypadków było o 55 proc. więcej niż roku temu w tym samym okresie czasu- mówi Paulina Wołczyńska z mazowieckiej drogówki.
Mazowiecka Policja stawia na profilaktykę. W związku z wejściem przepisów przygotowali spot profilaktyczny. Film opowiada historię młodej osoby, która podczas jazdy hulajnogą elektryczną bez kasku i z nadmierną prędkością ulega poważnemu wypadkowi. Produkcja pokazuje, jak kilka sekund lekkomyślności może prowadzić do długotrwałych konsekwencji - hospitalizacji, rehabilitacji, bólu oraz niepewności o przyszłość. Spot nie epatuje drastycznymi scenami, ale poprzez autentyczny przekaz skutecznie skłania do refleksji nad własnym bezpieczeństwem.