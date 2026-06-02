Robot-pies, czołg Abrams i strefa zdrowia. Przed nami Piknik z Nauką

Dla wielu osób technika kojarzy się z suchą teorią i skomplikowanymi wzorami. Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT postanowiła odczarować ten mit. Już w niedzielę, 14 czerwca, w samym sercu miasta odbędzie się wydarzenie, którego głównym celem jest zarażenie pasją do nauk ścisłych młodego pokolenia.

Głównym celem naszego wydarzenia jest to, żeby zachęcić młodych ludzi do obcowania z techniką, jak również do wybrania kierunków nauczania związanych z nią – podkreśla Paweł Kubicki, prezes Radomskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Chcemy, aby w przyszłości w głowach tych młodych ludzi otworzyła się „klapka” z przypomnieniem: „Aha, ja to już gdzieś widziałem"

Organizatorzy przygotowali bogatą ofertę, by zarazić młode osoby pasją do techniki. Przestrzeń radomskiego Rynku i Kamienicy Deskurów wypełni się technologią, którą będzie można dosłownie dotknąć. W trakcie wydarzenia zostanie zaprezentowany przez Uniwersytet Radomski robot-pies, który będzie spacerował i wchodził z uczestnikami w interakcje. Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej zaprezentuje robota, którym chętni będą mogli sterować, układając klocki. Oprócz strefy czysto technicznej, pojawi się także strefa zdrowia, strefa sportu, a także strefa kultury.

Przypomnijmy, Piknik z Nauką 14 czerwca na radomskim Rynku i w Kamienicy Deskurów. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegóły imprezy dostępne są na stronie Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

