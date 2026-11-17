Już po raz kolejny Zespół Szkół Budowlanych włącza się w akcje profilaktyki pod kątem raka jądra i raka prostaty. Statystyki są zatrważające, na nowotwory chorują coraz młodsi mężczyźni. Jednak jak przekonują lekarze, rak wcześnie wykryty jest wyleczalny. Dzisiaj o swoje zdrowie mogli zadbać mężczyźni w szkole, gdzie pracownicy laboratorium pobierali krew do badań.

- Zdecydowałem się na badanie by sprawdzić, czy nie ma żadnych problemów. Uważam, że trzeba to robić regularnie - mówi Łukasz Fejda, uczeń ZSB w Radomiu.

- Jesteśmy to razem z naszymi uczniami. Staramy się badać razem, co roku. Ta profilaktyka jest ważna - uważa Maciej Jachimkowski, nauczyciel z ZSB w Radomiu

Rak jądra jest stwierdzany przede wszystkim u młodych mężczyzn – średnia wieku w momencie zachorowania wynosi 35 lat. Prawie 80% zachorowań stwierdza się między 20. a 44. rokiem życia, a ponad 3% wszystkich przypadków raka jądra występuje u chłopców i młodych mężczyzn do 19. roku życia.