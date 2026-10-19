Optymistyczne dane z Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu. Coraz więcej zarejestrowanych podejmuję prace

Trzeci kwartał 2026 roku rozpoczął się od wzrostu liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Na koniec lipca w ewidencji Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu pozostawały 8 822 osoby, o 207 więcej niż w czerwcu. W kolejnych miesiącach sytuacja zaczęła się zmieniać. W sierpniu liczba bezrobotnych zmniejszyła się do 8 782, a we wrześniu do 8 478 osób

– Wrześniowe statystyki pokazują wyraźny wzrost liczby podjęć pracy i spadek liczby osób pozostających w naszej ewidencji. To pozytywny sygnał, ale patrzymy na rynek pracy w szerszej perspektywie. Naszym zadaniem jest nie tylko wspieranie osób, które są gotowe do podjęcia zatrudnienia, ale także pomaganie tym mieszkańcom, którzy z różnych powodów mają trudności z powrotem na rynek pracy – podkreśla Łukasz Molenda, dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu.

– Wrześniowe statystyki pokazują wyraźny wzrost liczby podjęć pracy i spadek liczby osób pozostających w naszej ewidencji. To pozytywny sygnał, ale patrzymy na rynek pracy w szerszej perspektywie. Naszym zadaniem jest nie tylko wspieranie osób, które są gotowe do podjęcia zatrudnienia, ale także pomaganie tym mieszkańcom, którzy z różnych powodów mają trudności z powrotem na rynek pracy – podkreśla Łukasz Molenda, dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu.

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Działania Miejskiego Urzędu Pracy nie ograniczają się do rejestracji osób bezrobotnych. Ważne są też aktywne formy walki z bezrobociem. W 2026 roku Miejski Urząd Pracy w Radomiu dysponuje środkami w wysokości ponad 10,26 mln zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i wsparcie zatrudnienia. Według stanu na 19 października 2026 r. poziom realizacji tych środków wynosi 95,55 proc.

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