Rzeżby, pejzaże i abstrakcje Prace młodych radomskich artystów z "Plastyka" trafiły do Miejskiego Urzędu Pracy

Wojciech Wójcikowski
2026-05-07 13:48

Prace młodych radomskich artystów z radomskiego plastyka trafiły do Miejskiego Urzędu Pracy. Klienci instytucji mogą podziwiać pejzaże, martwą naturę, ale też abstrakcję. Są także rzeźby

Pojawienie się prac na korytarzach MUP i uczniów absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych to efekt porozumienia jakie szkoła zawarła z Miejskim Urzędem Pracy. 

– Od dawna wiadomo, że otoczenie, w którym przebywamy, ma wpływ na nas i nas kształtuje. Dlatego tak ważne jest, aby wokół nas było coraz więcej piękna i sztuki. W związku z tym podpisaliśmy porozumienie z Zespołem Szkół Plastycznych w Radomiu, na mocy którego szkoła użyczyła nam prace swoich uczniów i absolwentów. Będą one cieszyć oko klientów Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu – mówi Łukasz Molenda, p.o. dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu.

Podpisanie porozumienia i prezentacja prac wpisuje się w misję radomskiego Plastyka. 

Prezentowane prace obejmują różne dziedziny – nie tylko malarstwo, ale także rzeźbę, tkaninę i projektowanie graficzne. Trafiają one do przestrzeni publicznej Radomia, pełniąc funkcję dydaktyczną, estetyczną oraz promując kulturę w naszym mieście. To również forma promocji uczniów i absolwentów naszej szkoły – mówi Tomasz Kiliański, dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu.

W sumie klienci Miejskiego Urzędu Pracy mogą oglądać 48 prac.

