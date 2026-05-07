Rzeżby, pejzaże i abstrakcje Prace młodych radomskich artystów z "Plastyka" trafiły do Miejskiego Urzędu Pracy

Pojawienie się prac na korytarzach MUP i uczniów absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych to efekt porozumienia jakie szkoła zawarła z Miejskim Urzędem Pracy.

– Od dawna wiadomo, że otoczenie, w którym przebywamy, ma wpływ na nas i nas kształtuje. Dlatego tak ważne jest, aby wokół nas było coraz więcej piękna i sztuki. W związku z tym podpisaliśmy porozumienie z Zespołem Szkół Plastycznych w Radomiu, na mocy którego szkoła użyczyła nam prace swoich uczniów i absolwentów. Będą one cieszyć oko klientów Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu – mówi Łukasz Molenda, p.o. dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu.

Podpisanie porozumienia i prezentacja prac wpisuje się w misję radomskiego Plastyka.

Prezentowane prace obejmują różne dziedziny – nie tylko malarstwo, ale także rzeźbę, tkaninę i projektowanie graficzne. Trafiają one do przestrzeni publicznej Radomia, pełniąc funkcję dydaktyczną, estetyczną oraz promując kulturę w naszym mieście. To również forma promocji uczniów i absolwentów naszej szkoły – mówi Tomasz Kiliański, dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu.

W sumie klienci Miejskiego Urzędu Pracy mogą oglądać 48 prac.

