Uwaga na burze! Straż Pożarna i Leśnicy apeluja o ostrożność

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alarm pierwszego stopnia dla regionu radomskiego. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie może pojawić się grad.

Apelujemy do mieszkańców o zabezpieczenie luźnych przedmiotów na balkonach i podwórkach oraz nie parkować samochodów pod drzewami, a w przypadku silnych opadów nie wchodzić do podziemnych przejść i garaży – przestrzega Konrad Neska z Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.

Lokalne burze, mogą zaskoczyć także spacerowiczów na leśnych ścieżkach. Burza w lesie to nie tylko deszcz i wiatr, to także zagrożenie porażeniem piorunem czy przygnieceniem przez spadające gałęzie.

W czasie burzy nie chowajmy się pod drzewami, zwłaszcza tymi wysokimi i pojedynczymi. Jeśli to możliwe, jak najszybciej opuśćmy teren lasu. Przede wszystkim należy zachować spokój i jak najszybciej poszukać bezpiecznego schronienia. Idealnie, jeśli w pobliżu znajduje się samochód, bo to jedno z najbezpieczniejszych miejsc podczas burzy. Warto również unikać otwartych przestrzeni, metalowych elementów oraz zbiorników wodnych – mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Mieszkańcy powinni na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe i w razie pogorszenia sytuacji unikać niepotrzebnych podróży.

