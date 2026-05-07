Strażacy z Radomia wspierają swoich kolegów walczących z pożarem lasów w regionie lubelskim

Na miejscu akcji działają strażacy z całego Mazowsza. Została przygotowana specjalna kompania strażaków Wisła. Na miejscu są ratownicy i sprzęt z Radomia.

- Na miejsce zadysponowano między innymi pluton baza z kontenerem kwatermistrzowskim i sanitarnym oraz siły i środki wchodzące w skład kompanii gaśniczej Wisła centralnego odwozu operacyjnego.Są to między innymi samochód lekki operacyjny wraz z składem, samochód lekki mistrzowski, samochód średni gaśniczy z przyczepą pompową oraz samochód ciężki gaśniczy -mówi Adrian Skrzek rzecznik radomskiej straży pożarnej

W akcji biorą udział także samoloty gaśnicze Dromader należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

