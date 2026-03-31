Paczka z narkotykami przejęta przez policję. Odbiorca został zatrzymany na gorącym uczynku

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wpadli na trop przesyłki, która miała zawierać nielegalne substancje. Dzięki prowadzonym działaniom operacyjnym ustalili moment oraz miejsce jej odbioru.

Na terenie Radomia funkcjonariusze zatrzymali 20-latka, który chwilę wcześniej odebrał w punkcie przesyłkę kurierską. Z policyjnych ustaleń wynikało, że mogą tam się znajdować narkotyki. Po otworzeniu paczki zabezpieczono2 kg marihuany. Natomiast po przeszukaniu auta, którym przyjechał mężczyzna policjanci znaleźli kolejne narkotyki, w tym m.in. ponad 50 gramów mefedronu. Młody mieszkaniec powiatu radomskiego został osadzony w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Następnie doprowadzono go do Prokuratury Rejonowej Radom Zachód, gdzie przedstawiono mu zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających – mówi Justyna Jaśkiewicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za tego typu przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek śledczych sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny.

