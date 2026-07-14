Śmiertelne potrącenie na DK12. 35-letni pieszy zginął na miejscuŚmiertelne potrącenie na DK12. 35-letni pieszy zginął na miejscu

Anna Badowska
Anna Badowska
2026-07-14 10:22

Do tragicznego wypadku doszło późnym wieczorem w Sławnie w gminie Wolanów. Kierujący busem potrącił 35-letniego mężczyznę. Pomimo podjętych działań, życia pieszego nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.

policja
Autor: BŹ

Do wypadku doszło po godzinie 22.30 na drodze krajowej nr 12 w Sławnie na terenie gminy Wolanów.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 67-latek kierujący busem marki Iveco potrącił pieszego, który wszedł na jezdnię. 35-letni pieszy poniósł śmierć na miejscu – mówi rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, Justyna Jaśkiewicz.

Na miejscu pracowali policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wykonali czynności procesowe i zabezpieczyli ślady. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności oraz przyczyn tego tragicznego zdarzenia.

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