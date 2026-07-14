Śmiertelne potrącenie na DK12. 35-letni pieszy zginął na miejscuŚmiertelne potrącenie na DK12. 35-letni pieszy zginął na miejscu

Do tragicznego wypadku doszło późnym wieczorem w Sławnie w gminie Wolanów. Kierujący busem potrącił 35-letniego mężczyznę. Pomimo podjętych działań, życia pieszego nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.

Autor: BŹ