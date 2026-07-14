Śmiertelne potrącenie na DK12. 35-letni pieszy zginął na miejscuŚmiertelne potrącenie na DK12. 35-letni pieszy zginął na miejscu

Do wypadku doszło po godzinie 22.30 na drodze krajowej nr 12 w Sławnie na terenie gminy Wolanów.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 67-latek kierujący busem marki Iveco potrącił pieszego, który wszedł na jezdnię. 35-letni pieszy poniósł śmierć na miejscu – mówi rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, Justyna Jaśkiewicz.
Na miejscu pracowali policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wykonali czynności procesowe i zabezpieczyli ślady. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności oraz przyczyn tego tragicznego zdarzenia.
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