Parkingi rowerowe typu Bike & Ride powstają w czterech punktach miasta

O tym, że takie rozwiązanie jest w Radomiu potrzebne, świadczy najlepiej przykład pętli autobusowej u zbiegu ulic Słowackiego i Grota-Roweckiego na Janiszpolu. Tam jeszcze przed rozbudową drogi krajowej nr 9 rowerzyści zostawiali jednoślady przypięte do ogrodzenia posesji i przesiadali się do autobusów. Później postawiono tam stojaki, które niemal codziennie są w pełni zajęte.

To sprawiło, że pętla linii 15 na Janiszpolu była jednym z czterech miejsc, w których zostało zaplanowane ustawienie wiaty. Cykliści z Makowca, Nowego Makowa i południowo-wschodniej części Radomia będą teraz mogli parkować swoje pojazdy pod zadaszeniem. Mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu

Wiaty rowerowe stoją już także na Gołębiowie (pętla linii 10 i 17 przy ulicy Fołtyn), Idalinie (pętla linii 2, 3, 11 i N3 na Wiertniczej) oraz na Prędocinku (pętla linii 4, 9, 21 i N1 przy Armii Krajowej). Roboty są prowadzone w ramach zadania "Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I . Na realizację wspomnianego projektu Radom ma przyznane dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

W czterech powyższych lokalizacjach trwają jeszcze ostatnie roboty wykończeniowe i porządkowe, ale z wiat można już korzystać. W ramach przebudowy pętli linii 5 i 18 na Pruszakowie podobna wiata rowerowa powstanie poza tym przy ulicy Szymanowskiego.