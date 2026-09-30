Pięc lat więzienia za spowodowanie wypadku w którym zginęły dwie osoby

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
PAP
PAP
2026-09-30 11:29

5 lat więzienia- taki wyrok usłyszał 26 latek, który spowodował wypadek w którym zginęły dwie osoby. Do zdarzenia doszło w listopadzie 2024 roku w Woli Soleckiej. Kierujący autem student wjechał w idącą poboczem trzyosobową rodzinę.

Złoty posąg Temidy trzymającej wagę i miecz na tle nieba. O wyroku sądu w Radomiu przeczytasz na Eska Radom.
Autor: WilliamCho/ Pixabay.com

Z ustaleń śledczych wynikało, że 52-letni mężczyzna i jego 45-letnia żona, nauczyciele miejscowej szkoły, wyszli wraz z 15-letnią córką na wieczorny spacer. W pewnym momencie w idącą poboczem rodzinę z impetem wjechała Mazda 6. Wskutek doznanych urazów śmierć na miejscu poniósł mężczyzna uczestniczący w wypadku. Trzy dni później w szpitalu zmarła jego 15-letnia córka. Trzecia piesza doznała licznych obrażeń skutkujących ciężką, długotrwałą chorobą. Śledczy ustalili, że kierujący samochodem student jechał za szybko. W miejscu, w którym doszło do wypadku, obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h, tymczasem on jechał dwa razy szybciej.

Oprócz kary bezwzględnego więzienia sąd wydał kierowcy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez 5 lat. Dodatkowo będzie musiał wypłacić rodzinie zmarłych nawiązki za spowodowanie wypadku - mówi Renata Król rzecznik radomskiego sądu okręgowego. 

Wyrok nie jest prawomocny. 

Zobacz galerię z odnowionego fresku w kamienicy przy ul Żeromskiego: 

Zabytkowa polichromia odzyskała dawny blask
Galeria zdjęć 3

ROLKI