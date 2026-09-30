Rośnie liczba pasażerów, spada liczba pracowników. Do końca roku ma potrwać proces restrukturyzacji na radomskim lotnisku

Polskie Porty Lotnicze od kilku miesięcy wprowadzają restrukturyzację i nowy plan na rozwój radomskiego lotniska. Jednym z elementów jest sprawdzenie struktury zatrudnienia na lotnisku i dostosowanie jej do liczby pasażerów.

Musieliśmy przyjrzeć się, jak są wydawane pieniądze w Radomiu, żeby one były wydawane efektywnie, musieliśmy zrobić pewne pewne pewne korekty w zatrudnieniu. Niektórym pracownikom proponujemy prace na lotnisku Chopina. Do końca roku to będzie taka struktura i liczba pracowników odpowiadająca naszym zamierzeniom, naszym planom. W przyszłości będziemy,wraz wzrostem ruchu, zatrudniać nowych pracowników - mówi Marcin Danił wiceprezes Polskich Portów Lotniczych.

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Radomskie lotnisko od początku roku obsłużyło już 100 tys. pasażerów. PPL oprócz zwiększenia liczby pasażerów chcę także postawić na rozwój strefy przylotniskowej.

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