Rośnie liczba pasażerów, spada liczba pracowników. Do końca roku ma potrwać proces restrukturyzacji na radomskim lotnisku

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-09-30 11:10

20 procent zmniejszyła się liczba pracowników na radomskim lotnisku. ​Ma to związek z audytem prowadzonym na Sadkowie. Restrukturyzacja i dostosowanie liczby pracowników do potrzeb portu trwa od kilku miesięcy i zakończy się do końca roku.

lotnisko radom
Autor: Wojciech Wójcikowski

Polskie Porty Lotnicze od kilku miesięcy wprowadzają restrukturyzację i nowy plan na rozwój radomskiego lotniska. Jednym z elementów jest sprawdzenie struktury zatrudnienia na lotnisku i dostosowanie jej do liczby pasażerów. 

Musieliśmy przyjrzeć się, jak są wydawane pieniądze w Radomiu, żeby  one były wydawane efektywnie, musieliśmy zrobić pewne pewne pewne korekty w zatrudnieniu. Niektórym pracownikom proponujemy prace na lotnisku Chopina. Do końca roku to będzie taka struktura i liczba pracowników odpowiadająca naszym zamierzeniom, naszym planom.  W przyszłości będziemy,wraz wzrostem ruchu, zatrudniać nowych pracowników - mówi Marcin Danił wiceprezes Polskich Portów Lotniczych. 

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Radomskie lotnisko od początku roku obsłużyło już 100 tys. pasażerów. PPL oprócz zwiększenia liczby pasażerów chcę także postawić na rozwój strefy przylotniskowej. 

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bulwary
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