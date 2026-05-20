Sygnalizacja zagaśnie, a ruchem pokierują policjanci. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia

Kierowcy przejeżdżający przez Radom muszą dziś uzbroić się w cierpliwość. Na skrzyżowaniu ulic Chrobrego i 11 Listopada zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna, a ruchem kierować będą policjanci ruchu drogowego. Zmiany organizacji ruchu związane są z wojewódzkim konkursem policjantów ruchu drogowego organizowanym przez Mazowiecką Policję. W rywalizacji bierze udział 29 funkcjonariuszy z całego regionu.

Eliminacje rozpoczną się jedno z najbardziej efektownych konkurencji, czyli kierowania ruchem z wyłączoną sygnalizacją świetlną. Oprócz tej konkurencji policjanci wezmą udział w rywalizacji jazdy motocyklem służbowym, jazdy policyjnym radiowozem, strzelanie, czy znajomość przepisów ruchu drogowego. W eliminacjach bierze udział 29 funkcjonariuszy, a dwóch z nich z najlepszym wynikiem, będą reprezentować garnizon w ogólnopolskich zmaganiach – mówi aspirant Marcin Sawicki z Mazowieckiej Policji.

Utrudnienia dla kierowców potrwają od godziny 11:30 do 14:30. W tym czasie policjanci będą zastępować sygnalizację świetlną i dbać o płynność przejazdu.

