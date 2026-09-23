Pierwszy Dzień Kształcenia i Rozwoju Zawodowego odbył się przed Miejskim Urzędem Pracy.

- Głównym celem Dnia Kształcenia i Rozwoju Zawodowego jest pokazanie mieszkańcom naszego miasta, że można zmienić swoje życie zawodowe. Niezależnie, czy jest osobą na progu kariery zawodowej, dopiero co po szkole albo w trakcie, na ukończeniu szkoły czy też doświadczonym pracownikiem. Można zmienić zawód, można dokształcić się, zwiększyć swoje kwalifikacje. Warto zobaczyć, jakie są trendy na rynku pracy, żeby można było dostosować się do tych trendów - mówi Łukasz Molenda dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy.