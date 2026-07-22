Pijany 19-latek na elektrycznej hulajnodze w Radomiu

Młody kierujący poruszał się hulajnogą elektryczną, ignorując podstawowe zasady bezpieczeństwa. Pierwszym naruszeniem był fakt, że przewoził on pasażera, co w świetle obowiązującego prawa jest surowo zabronione. Dodatkowo podczas badania alkomatem okazało się, że mężczyzna jest nietrzeźwy. Urządzenie wskazało blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. W związku z popełnionymi wykroczeniami, radomscy funkcjonariusze skierują wniosek o ukaranie 19-latka do sądu.

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Takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne, ponieważ nietrzeźwy kierujący jednośladem, a tym bardziej przewożący pasażera, stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. Chwila nieuwagi lub błędna decyzja może zakończyć się tragicznie. Hulajnoga elektryczna ma ułatwić poruszanie się po mieście, a nie stwarzać zagrożenie. Dlatego apelujemy o ostrożność i zachowanie zdrowego rozsądku - mówi Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu

Czego nie wolno robić na hulajnodze elektrycznej?

Dla wszystkich zwolenników jazdy na hulajnodze elektrycznej policja przypomina kluczowe zakazy wynikające z przepisów:

Zakaz kierowania w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środków o podobnym działaniu

Zakaz przewożenia innych osób, zwierząt oraz przedmiotów

Zakaz ciągnięcia lub holowania innych pojazdów przez hulajnogę elektryczną

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