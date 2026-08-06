Pijany motocyklista rozbił się w gminie Białobrzegi. Miał sądowy zakaz i motocykl bez tablic

Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę na łuku drogi. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn kierujący jednośladem wypadł z trasy i z ogromną siłą uderzył w ogrodzenie. Z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Na miejscu od razu interweniowały służby ratunkowe i policja. Szybko wyszło na jaw, że 26-latek zgromadził na swoim koncie całą listę poważnych przestępstw i wykroczeń. Od kierowcy wyraźnie czuć było alkohol, dlatego w szpitalu pobrano mu krew do szczegółowych badań. Mężczyzna posiadał aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Motocykl marki Suzuki nie posiadał obowiązkowych tablic rejestracyjnych ani ważnego ubezpieczenia OC.

Szczegółowe okoliczności tego nocnego incydentu wyjaśniają teraz policjanci z komendy w Białobrzegach.