Pijany motocyklista rozbił się w gminie Białobrzegi. Miał sądowy zakaz i motocykl bez tablic

Sandra Białek-Pawłowska
Sandra Białek-Pawłowska
2026-08-06 8:14

W miejscowości Pohulanka (gmina Białobrzegi) doszło do groźnego wypadku drogowego. 26-letni kierujący motocyklem marki Suzuki stracił panowanie nad maszyną i uderzył w betonowe ogrodzenie. Jak się okazało, mężczyzna jechał całkowicie nielegalnie – był pijany, nie miał prawa jazdy i prowadził pojazd bez tablic rejestracyjnych oraz ubezpieczenia

policja
Autor: Pixabay.com

Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę na łuku drogi. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn kierujący jednośladem wypadł z trasy i z ogromną siłą uderzył w ogrodzenie. Z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. 

Na miejscu od razu interweniowały służby ratunkowe i policja. Szybko wyszło na jaw, że 26-latek zgromadził na swoim koncie całą listę poważnych przestępstw i wykroczeń. Od kierowcy wyraźnie czuć było alkohol, dlatego w szpitalu pobrano mu krew do szczegółowych badań. Mężczyzna posiadał aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Motocykl marki Suzuki nie posiadał obowiązkowych tablic rejestracyjnych ani ważnego ubezpieczenia OC.

Szczegółowe okoliczności tego nocnego incydentu wyjaśniają teraz policjanci z komendy w Białobrzegach.