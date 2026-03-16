Pływali w basenie przez 12 godzin non stop. Dwóch ratowników WOPR z Radomia na podium zawodów w Grójcu.

Wojciech Wójcikowski
2026-03-16 14:16

Dwóch radomskich ratowników WOPR - Paweł Nowakowski i Paweł Stefański stanęło na podium nocnego maratonu pływackiego, który odbył się na pływalni Wodnik w Grójcu. ​Zawody polegały na przepłynięciu jak najdłuższego dystansu w ciągu 12 godzin.

Grójec zawody

i

Autor: WOPR Radom/ Materiały prasowe

Zawody w Grójcu, które odbyły się w miniony weekend, były częścią XI Nocy Pływania. W całej Polsce w akcji wzięło udział ponad 430 uczestników. Na pływalni Wodnik w Grojcu II miejsce zajął Paweł Nowakowski który przepłynął 21,9 km, tuż za nim na trzecim miejscu znalazł się Paweł Stefański z wynikiem 21, 2 kilometra. Obaj należą do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. 

- Nie spodziewałem się, że będę w ogóle na podium. Moim celem było przede wszystkim wytrzymać 12 godzin w tej wodzie. Pobiłem swój rekord życiowy, który do tej pory wynosił 17 kilometrów. Te 15 lat temu nie dałem przepłynąć więcej. Postawiłem sobie za cel pływanie do rana i przepłynąłem 21 kilometrów - mówi Paweł Stefański prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. 

W zawodach w Grójcu wzięło udział 48 zawodników. 

