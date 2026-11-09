Po tragicznym wypadku kolejowym w Sokolnikach Suchych policja wciąż czeka na właścicieli rzeczy osobistych

Do wypadku doszło 9 września 2026 roku w miejscowości Sokolniki Suche, w gminie Wieniawa. Na przejeździe kolejowo-drogowym zderzyły się samochód ciężarowy i pociąg pasażerski PKP Intercity relacji Lublin Główny – Szczecin Główny. W wyniku zderzenia doszło do wykolejenia lokomotywy i wagonów.

Skutki zdarzenia były tragiczne. Pociągiem podróżowało ponad 100 osób. Jedna z pasażerek zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

Po wypadku zabezpieczono przedmioty pozostawione przez podróżnych w składzie kolejowym. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Przysusze, większość bagaży została już odebrana.

Kilka rzeczy osobistych wciąż jednak czeka na swoich właścicieli. Osoby, do których należą te przedmioty, mogą je odbierać codziennie, w godzinach od 6:00 do 22:00, w Komendzie Powiatowej Policji w Przysusze. W razie pytań prosimy o kontakt z dyżurnym jednostki tel. 47 702 52 00. Odbiór jest możliwy codziennie w godzinach od 6:00 do 22:00.W przypadku pytań można skontaktować się z dyżurnym jednostki pod numerem telefonu 47 702 52 00 – mówi sierż. Aleksandra Bałtkowska z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.

Śledztwo w sprawie katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu.