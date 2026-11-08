Prezydent Radomia składa kondolencje po strzelaninie w Krakowie. W całym kraju obowiązuje żałoba narodowa.

Do ataku doszło w sobotę popołudniu. Na Rynku Głównym w Krakowie napastnik zaatakował znajdujące się tam osoby. W wyniku strzelaniny zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Sprawca został zatrzymany przez policję.

W związku z tragedią prezydent RP Karol Nawrocki ogłosił żałobę narodową, która obowiązuje 8 i 9 listopada. W tym czasie flagi państwowe są opuszczane do połowy masztu. W związku z ogłoszoną żałobą narodową wydarzenia kulturalne odwołały radomskie instytucje. Do tego grona dołączyły Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego oraz Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

Prezydent Radomia Radosław Witkowski opublikował w mediach społecznościowych kondolencje. Poniżej pełna treść jego oświadczenia:

" Tragedia, która wydarzyła się w Krakowie, wstrząsnęła nami wszystkimi. Trudno znaleźć słowa, które oddadzą ogrom bólu i niedowierzania wobec tak dramatycznych wydarzeń.

Rodzinom i bliskim ofiar składam najszczersze wyrazy współczucia. Wszystkim rannym życzę siły i szybkiego powrotu do zdrowia. Myślami jestem także z funkcjonariuszami i ratownikami, którzy nieśli pomoc poszkodowanym.

W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu z mieszkańcami Krakowa. Proszę również wszystkich Radomian o uszanowanie ogłoszonej żałoby narodowej. Niech będzie ona czasem refleksji i solidarności z tymi, których dotknęła ta tragedia"

Żałoba narodowa rozpoczęła się o północy z soboty na niedzielę i potrwa do końca poniedziałku, 9 listopada.