Żałoba narodowa po tragedii w Krakowie. Prezydent Karol Nawrocki podpisał rozporządzenie

Dwa dni żałoby narodowej

Prezydent Karol Nawrocki podpisał rozporządzenie o wprowadzeniu żałoby narodowej w związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie. Informację o decyzji głowy państwa przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Żałoba narodowa obejmuje niedzielę 8 listopada i poniedziałek 9 listopada. Wcześniej premier Donald Tusk zapowiedział, że oba dni będą czasem wspólnego przeżywania tragedii.

Żałoba narodowa jest wyrazem solidarności z rodzinami ofiar oraz osobami poszkodowanymi. W tym czasie flagi państwowe na budynkach publicznych są opuszczane do połowy masztu i przepasane kirem. Odwoływane są również imprezy masowe, wydarzenia rozrywkowe, koncerty i imprezy sportowe.

Tragiczny atak w centrum Krakowa. Sześć osób nie żyje

Bezpośrednią przyczyną ogłoszenia żałoby była strzelanina, do której doszło w sobotę 7 listopada po godzinie 15 w ścisłym centrum Krakowa.

Według dotychczasowych ustaleń 24-letni mężczyzna z Ostrowca Świętokrzyskiego wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego, a następnie otworzył ogień do znajdujących się tam osób.

Bilans ataku jest tragiczny. Zginęło sześć osób – cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Kolejnych 15 osób zostało rannych. Wśród poszkodowanych są również funkcjonariusze policji.

Sprawca został zatrzymany przez policjantów w rejonie skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej. Podczas interwencji został postrzelony i przewieziony do szpitala. W samochodzie, którym przyjechał na Rynek Główny, funkcjonariusze znaleźli broń i amunicję.

Kolejne tragiczne odkrycie w domu zatrzymanego

W trakcie wyjaśniania okoliczności sobotniego ataku pojawiły się kolejne niepokojące informacje. Premier Donald Tusk poinformował, że w domu zatrzymanego odnaleziono ciała trzech osób – dwóch kobiet i mężczyzny. Według wstępnych ustaleń mogą to być najbliżsi członkowie rodziny 24-latka.

Śledczy badają związki między tym odkryciem a strzelaniną w centrum Krakowa. Ustalane są również motywy działania sprawcy oraz pełny przebieg wydarzeń.

Kraków również ogłosił żałobę

Żałoba narodowa poprzedzona została decyzją władz Krakowa. Prezydent miasta Łukasz Gibała ogłosił żałobę na terenie miasta, która ma potrwać do 11 listopada.

Po tragedii na Rynku Głównym służby prowadzą czynności związane z zabezpieczaniem miejsca zdarzenia i gromadzeniem materiału dowodowego. Sprawa pozostaje przedmiotem intensywnych działań śledczych.

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu zmienia terminy spektakli

W związku z ogłoszoną żałobą narodową zmiany w repertuarze wprowadził również Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Odwołane zostały spektakle zaplanowane na 8 listopada oraz czytanie „Książki na scenie. O tym, co między nami”, które miało odbyć się 9 listopada.

Wydarzenia zostały przeniesione na nowe terminy. Spektakl „Dzieci z Bullerbyn” odbędzie się 29 listopada o godz. 13:00, „Next-ex” – 13 grudnia o godz. 16:00, a „Prezent urodzinowy” tego samego dnia o godz. 18:00. Czytanie „Książki na scenie. O tym, co między nami” zaplanowano na 30 listopada o godz. 18:00.

Widzowie, którzy chcą wymienić bilety lub otrzymać zwrot pieniędzy, mogą skontaktować się z Biurem Obsługi Widzów lub kasą teatru pod numerem telefonu 48 386 52 67 albo adresem e-mail: [email protected].

Teatr przekazał również wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar tragedii w Krakowie.