Polichromia w kamienicy przy Żeromskiego odzyska dawny blask. Miasto przekazuje pieniądze na zabytki

Dzięki decyzji radni na odnowienie polichromii miasto przeznaczy 90 tysięcy złotych, kolejne 40 ma zostać przeznaczone na dokumentację projektować remontu przy ul. Sienkiewicza. Jest jeszcze część pieniędzy, która zostanie przeznaczona na odnowienie kamienicy przy ul. Bożniczej w Radomiu. Najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczone na odnowienie polichromii znajdującej się na suficie w kamienicy przy ul. Żeromskiego.

Polichromie w Radomiu to jest jedna z takich perełek, których nie do końca wszyscy Radomianie są świadomi.Tak naprawdę wiele z kamienic w ścisłym centrum miasta od połowy XIX wieku na szczycie klatek schodowych były zdobione właśnie tymi polichromiami i jest to cechą charakteru charakterystyczną naszych kamienic w centrum miasta. Po latach znów wróciliśmy do projektu na rewitalizację miasta i tej zabytkowej naszej infrastruktury i tego dziedzictwa, które od pokoleń było tutaj kształtowane właśnie w samym szczególnie centrum naszego miasta. W latach następnych chcemy rozwijać ten program - mówi wiceprezydent Bartosz Bednarczyk.

W sumie na konkurs dotyczący wsparcia na remont zabytków złożono 14 wniosków, jedyni 6 spełniały wszystkie wymogi formalne.

