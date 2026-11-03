Policyjna kampania inna niż wszystkie. Sprawcy i ofiary wypadków spotykają się z młodzieżą.

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-11-03 14:38

Mazowiecka Policja zainaugurowała dziś kampanię To nie ja. Cel jest jeden uświadomić młodych ludzi jakie mogą być skutki wypadku drogowego. W spotkaniach biorą udział nie tylko funkcjonariusze, ale też sprawcy wypadków i poszkodowani w zdarzeniach drogowych.

Mocno rozbite bordowe auto na lawecie. O kampanii To nie ja mazowieckiej policji przeczytasz na Eska Radom.
Autor: Pixabay.com Wypadek drogowy - zdj. ilustracyjne.

Ta akcja to nie tylko spoty i plakaty, ale ludzkie historie i żywe emocje. Dziś w Zespole Szkół Muzycznych odbyło się spotkanie w ramach akcji "To nie ja"

Podczas spotkania swoją historią i przemyśleniami podzielił się Mariusz osadzony w radomskim Areszcie Śledczym. Został skazany na 12 lat więzienia za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu. Zginęła 41 letnia kobieta.

- Chciałem wstrząsnąć tymi ludźmi, aby zobaczyli ile ile krzywdy to niesie dla wszystkich, nie tylko dla pokrzywdzonych. Dla rodziny poszkodowanego. Zostawiłem małe dzieci w domu. Tak samo miałem dzieci, jak i ta kobieta, która zginęła. Narobiłem wszystkim wstydu. Chciałem po prostu żeby ci ludzie tutaj zauważyli, docenili to, co mają. Ja z wypadku nic nie pamiętam. W szoku byłem, jak policja mi na drugi dzień na komendzie mówiła co się stało.- mówi Mariusz

Z radomską młodzieżą spotkała się także Emilia. W 2018 roku miała wypadek i uszkodziła rdzeń w odcinki szyjnym. Dziś porusza się na wózku inwalidzkim.

Przed wypadkiem byłam sprawną osobą. Wypadek posadził mnie na wózku, sprawił, że mam problemy z poruszaniem się. Tego dnia jechałam z siostrą do pracy. Zła pogoda, prędkość i łuk drogi a dodatkowo moje małe doświadczenie. Podczas tego spotkania chciałabym powiedzieć młodym ludziom, że zawsze zdążymy się spóźnić. Nie ma się co spieszyć. Ja bym wolała się spóźnić tamtego dnia niż mierzyć się z konsekwencjami tamtego wypadku - mówi Emilia.

Spotkania w ramach kampanii to "To nie ja" będą prowadzone w całym województwie mazowieckim. 

 

ROLKI