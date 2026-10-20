Ponad 200 punktów schronienia znajduję się na terytorium miasta. Wiele budowli ochornnych czeka remont

Na stronie miasta w zakładce w razie zagrożenia znajduje się lista 212 miejsc schronienia. Wszystkie spełniają odpowiednie normy i zostały zakwalifikowane przez straż pożarną. Do tego dochodzą budowle ochronne. Jednak, zostały one wybudowane 40 lub 50 lat temu i przez lata były zaniedbane. Wiele z nich czeka remont.

Obecnie wykonujemy, wykonywane są ekspertyzy budowli ochrony, które kiedyś pełniły funkcje schronów, ukryć, celem przywrócenia ich do użyteczności. Ekspertyzy są potrzebne, byśmy na ich podstawie mogli sporządzić projekty budowlane. Jednak to potrwa lata. Należy pamiętać, że wszystkie takie budowle muszą spełniać określone standardy określone w rozporządzeniu - mówi Arkadiusz Zając z wydziału bezpieczeństwa urzędu miejskiego w Radomiu.

Lotnisko w Radomiu, wnętrze terminalu

Przypomnijmy. Nowe miejsca schronienia mają powstawać przy nowo budowanych budynkach użyteczności publicznej. Władze Radomia ujęły to w koncepcji budowy nowego Amfiteatru czy Stacji Pogotowia Ratunkowego.

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