Ponad 31 milionwó złotych ma kosztować remont sali Radomskiej Orkietry Kameralnej. Został wybrany wykonawca inwstycji

Pracami związanymi z przebudową Radomskiej Orkiestry Kameralnej zajmie się firma z Zabrza.Jeżeli nie będzie odwołań od decyzji zostanie podpisana umowa. Na wykonanie prac będzie miała 17 miesięcy.

- Zakres planowanych prac obejmuje przebudowę sceny, widowni, w tym w tym m.in. wymianę foteli i wykonanie nowej wewnętrznej zapadni scenicznej. Gruntowny remont przejdą również foyer, hol, szatnia oraz całe zaplecze techniczne. Zostaną również zamontowane nowe instalacje, w tym wentylacja i klimatyzacja. Pojawi się też nowoczesne oświetlenie sceniczne, nagłośnienie oraz wyposażenie sceny. Całość zostanie w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - mówi prezydent Radosław Witkowski.

Przypomnijmy. Pieniądze na remont sali ROK zostały zabezpieczone w budżecie miasta na ten rok.

