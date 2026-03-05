Ponad 3400 osób skorzystało z radomskiego lotniska w lutym. PPL czeka na sezon wakcyjny

W lutym tego roku na radomskim lotnisku przeprowadzono 68 operacji lotniczych. PPL liczy, że liczba operacji lotniczych wzrośnie latem, kiedy pojawią się loty do kurortów. W maju mają się pojawić loty do Hurghady i Rzymu. W czerwcu zaś na liście połączeń pojawi się Burgas i Tirany.

- Kluczowym elementem strategii portu jest dywersyfikacja kierunków, co udało się osiągnąć dzięki współpracy z różnymi partnerami. Połączenie rejsów regularnych do Rzymu czy Prewezy z typowo wakacyjnymi trasami do Tirany, Burgas i Hurghady sprawia, że oferta lotniska Warszawa-Radom staje się atrakcyjniejsza dla szerokiego grona pasażerów, niezależnie od celu ich podróży - mówi Grzegorz Tuszyński dyrektor lotniska Warszawa Radom.

Przypomnijmy. PPL zakłada, że z radomskiego lotniska skorzysta w tym roku 120 tys. pasażerów.

