Ponad 3400 osób skorzystało z radomskiego lotniska w lutym. PPL czeka na sezon wakcyjny

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-03-05 11:40

3400 pasażerów obsłużyło w lutym radomskie lotnisko. W porównaniu z lutym zeszłego roku to spadek o 37 proc. Jednocześnie PPL przedstawia letnią siatkę połączeń.

W lutym tego roku na radomskim lotnisku przeprowadzono 68 operacji lotniczych. PPL liczy, że liczba operacji lotniczych wzrośnie latem, kiedy pojawią się loty do kurortów. W maju mają się pojawić loty do Hurghady i Rzymu. W czerwcu zaś na liście połączeń pojawi się Burgas i Tirany. 

  - Kluczowym elementem strategii portu jest dywersyfikacja kierunków, co udało się osiągnąć dzięki współpracy z różnymi partnerami. Połączenie rejsów regularnych do Rzymu czy Prewezy z typowo wakacyjnymi trasami do Tirany, Burgas i Hurghady sprawia, że oferta lotniska Warszawa-Radom staje się atrakcyjniejsza dla szerokiego grona pasażerów, niezależnie od celu ich podróży - mówi Grzegorz Tuszyński dyrektor lotniska Warszawa Radom. 

Przypomnijmy. PPL zakłada, że z radomskiego lotniska skorzysta w tym roku 120 tys. pasażerów. 

