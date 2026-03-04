Przyszli rodzice zwiedzą porodówkę. Dzień otwarty w RSS

Kobiety w ciąży będą mogły porozmawiać o porodzie czy karmieniu piersią. W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym odbędzie się dzień otwarty dla przyszłych rodziców.

W programie między innymi panel informacyjny dotyczący opieki nad noworodkiem czy omówienie przebiegu porodu:

Wiemy, że to czas wielu pytań i emocji, dlatego zależy nam, aby przyszli rodzice mogli spokojnie poznać nasz zespół, zobaczyć Sale Porodowe oraz Oddział Neonatologii i dowiedzieć się, jak wygląda opieka w naszym Szpitalu – mówi Wiktoria Kościelniak, rzeczniczka prasowa Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. - W programie przewidziano m.in. przygotowanie do porodu oraz powrót do sprawności po porodzie, omówienie pielęgnacji noworodka i najczęstszych problemów okresu noworodkowego, praktyczne wskazówki dotyczące karmienia piersią, podstawy udzielania pierwszej pomocy noworodkowi, prezentację pozycji wertykalnych w porodzie naturalnym oraz wejście do Sali Porodowej oraz do Oddziału Neonatologii.

Dzień otwarty odbędzie się w sobotę, 14 marca. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy.