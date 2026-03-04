Trwają przygotowania do budowy kolejnego odcinka trasy NS. Droga ma prowadzić aż do ul. Energetyków

Wojciech Wójcikowski
2026-03-04 13:44

Ruszyły prace związane z przygotowaniem terenu pod prowadzenie prac​ na trzecim etapie trasy NS. Wcześniej został wybrany wykonawca i podpisana została umowa Przypomnijmy. Zostanie wybudowany odcinek, który połączy ulice Andersa z Energetyków

Autor: WW

Trasa NS ma połączyć północną i południową część Radomia. Ostatni etap połączył ulicę  Żeromskiego do łącznika z ulicą Andersa. Teraz ma powstać ostatni etap tej drogi. 

- Kolejny etap trasy NS będzie przedłużony pod wiaduktem nad ulicą Żółkiewskiego. W tamach tej inwestycji zostanie także wybudowany wiadukt nad ulicą Gołębiowską - mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska. 

Przypomnijmy. Na dokończenie trasy NS miasto otrzymało 15 milionów złotych z Funduszu Rozwoju Dróg.

