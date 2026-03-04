Trwają przygotowania do budowy kolejnego odcinka trasy NS. Droga ma prowadzić aż do ul. Energetyków

Trasa NS ma połączyć północną i południową część Radomia. Ostatni etap połączył ulicę Żeromskiego do łącznika z ulicą Andersa. Teraz ma powstać ostatni etap tej drogi.

- Kolejny etap trasy NS będzie przedłużony pod wiaduktem nad ulicą Żółkiewskiego. W tamach tej inwestycji zostanie także wybudowany wiadukt nad ulicą Gołębiowską - mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

Przypomnijmy. Na dokończenie trasy NS miasto otrzymało 15 milionów złotych z Funduszu Rozwoju Dróg.

