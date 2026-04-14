Ponownie ktoś zabrał zabawki z nagrobka chłopca na cmentarzu na Firleju. Wcześniej podobne zdarzenie miało miejsce w listopadzie

Wojciech Wójcikowski
2026-04-14 13:39

Sprawa została zgłoszona na policję i może zostać zakwalifikowana jak przestępstwo. Ponownie doszło do kradzieży zabawek z grobu dziecka na cmentarzu komunalnym na radomskim Firleju.

Grób Stasia

Autor: FB Karolina Morawska / Materiały prasowe

Do kradzieży zabawek z grobu 4 letniego chłopca doszło po raz drugi. Wcześniej stało się to tuż po 1 listopada. Za pierwszym razem prokuratura śledztwo umorzyła, tym razem rodzice chłopca zamierzają walczyć o ukaranie sprawcy. 

- W niedzielę byliśmy o 16 na cmentarzu przy grobie synka i zabawki jeszcze stały. Gdy byłem tam w poniedziałek około 18 zabawek już nie było. Wszystko stało się na dwa dni przed siódmymi urodzinami naszego syna. W tym momencie chcę wiedzieć dlaczego znowu to się stało i dlaczego to się stało? Na pewno tej sprawy nie odpuszczę - mówi Piotr Morawski, tata zmarłego chłopca.  

Sprawę bada radomska policja. Do sprawy powrócimy

