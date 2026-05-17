Porażka Radomiaka na własnym stadionie. Lech Poznań obronił tytuł Mistrza Polski

Mecz 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpoczął się znakomicie dla gospodarzy. Już w 8. minucie Jan Grzesik dał Radomiakowi prowadzenie po efektownym strzale zza pola karnego. Goście jednak szybko odopwiedzieli. Najpierw do wyrównania doprowadził Mikael Ishak, a kilka minut później prowadzenie prowadzenie Lechowi dał Luis Palma. Po przerwie poznaniacy kontrolowali przebieg spotkania, a wynik ustalił Patrik Walemark. Ostatecznie Radomiak przegrał z Lechem Poznań 1:3, tym samym drużyna gości zapewniła sobie tytuł Mistrza Polski.

Mimo porażki najwięcej emocji towarzyszyło pożegnaniu Leandro Rossi Pereira. Braziljczyk zakończył swoją wieloletnią przygodę z Radomiakiem po 376 rozegranych meczach i 121 zdobytych bramkach. To właśnie z nim klub przeszedł drogę od III ligi do Ekstraklasy. Podczas spotkania kibice mogli zobaczyć także nowego zawodnika Radomiaka, Adama Żabickiego. Obecnie Radomiak Radom zajmuje 8. miejsce w tabeli, swój ostatni mecz w kolejce rozegra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 23 maja.

