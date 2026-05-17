Porażka Radomiaka na własnym stadionie. Lech Poznań obronił tytuł Mistrza Polski

Anna Badowska
2026-05-17 10:18

Radomiak Radom zakończył ostatni domowy mecz sezonu porażką z Lechem Poznań 1:3. Spotkanie jednak miało wyjątkowy charakter, bo kibice żegnali Leandro – legendę klubu, który po 14 latach zakończył piłkarską karierę. Przy Struga pojawił się też nowy zawodnik Zielonych, który po raz pierwszy zaprezentował się kibicom na murawie.

Radomiak przegrał na własnym stadionie

Autor: A.B/ Materiały prasowe

Mecz 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpoczął się znakomicie dla gospodarzy. Już w 8. minucie Jan Grzesik dał Radomiakowi prowadzenie po efektownym strzale zza pola karnego. Goście jednak szybko odopwiedzieli. Najpierw do wyrównania doprowadził Mikael Ishak, a kilka minut później prowadzenie prowadzenie Lechowi dał Luis Palma. Po przerwie poznaniacy kontrolowali przebieg spotkania, a wynik ustalił Patrik Walemark. Ostatecznie Radomiak przegrał z Lechem Poznań 1:3, tym samym drużyna gości zapewniła sobie tytuł Mistrza Polski.

Mimo porażki najwięcej emocji towarzyszyło pożegnaniu Leandro Rossi Pereira. Braziljczyk zakończył swoją wieloletnią przygodę z Radomiakiem po 376 rozegranych meczach i 121 zdobytych bramkach. To właśnie z nim klub przeszedł drogę od III ligi do Ekstraklasy. Podczas spotkania kibice mogli zobaczyć także nowego zawodnika Radomiaka, Adama Żabickiego. Obecnie Radomiak Radom zajmuje 8. miejsce w tabeli, swój ostatni mecz w kolejce rozegra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 23 maja. 

