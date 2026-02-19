Postępowanie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej pod lupą radomskiej prokuratury

- Maszynista pociągu, jak i kierownik poddani zostali badani na trzeźwość. Byli trzeźwi. W chwili obecnej prowadzone są czynności w komendzie policji. Analizowany jest zabezpieczony monitoring, który pozwoli nam ustalić, co się wydarzyło tam na miejscu na przystanku kolejowym. Przesłuchiwanie będą świadkowie w tej sprawie. Prokurator zażąda również dokumentacji medycznej z leczenia pokrzywdzonego i na tej podstawie ustalimy stopień obrażeń jakich doznał - mówi Aneta Góźdż rzecznik radomskiej prokuratury.