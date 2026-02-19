Postępowanie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej pod lupą radomskiej prokuratury

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-02-19 13:03

Kolejne przesłuchania świadków i analiza zapisu monitoringu. Śledczy z radomskiej prokura​tury i policja wyjaśniają okoliczności wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. W wypadku został poszkodowany 17latek. W ciężkim stanie przebywa w szpitalu.

temida

i

Autor: Wojciech Wójcikowski

Postępowanie prowadzone jest w sprawie wypadku komunikacyjnego. Sprawą zajmują się śledczy z Prokuratury Rejonowej Radom- Zachód. 

- Maszynista pociągu, jak i kierownik poddani zostali badani na trzeźwość. Byli trzeźwi. W chwili obecnej prowadzone są czynności w komendzie policji. Analizowany jest zabezpieczony monitoring, który pozwoli nam ustalić, co się wydarzyło tam na miejscu na przystanku kolejowym. Przesłuchiwanie będą świadkowie w tej sprawie. Prokurator zażąda również dokumentacji medycznej z leczenia pokrzywdzonego i na tej podstawie ustalimy stopień obrażeń jakich doznał - mówi Aneta Góźdż rzecznik radomskiej prokuratury. 

Ścięcie śmierci w Jedlińsku k. Radomia

Sprawę wyjaśnia także specjalna komisja powołana przez Koleje Mazowieckie.

Zobacz galerię zbiórka krwi dla Dominika w RCKIK: 

Krew dla Dominika
Galeria zdjęć 3