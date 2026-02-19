W dwa dni krew dla Dominika oddało niemal 400 osób!

To kolejny dzień zbiórki krwi dla Dominika, który uległ wypadkowi po tym jak pomógł kobiecie z wózkiem wyjść z pociągu lecz do składu już nie zdołał wrócić. Drzwi przytrzasnęły jego rękę ciągnąc go za sobą.Dominik trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami ciała. Utrzymywany jest w stanie śpiączki farmakologicznej. Nadal potrzebna jest grupa krwi BRH-

We wtorek w sumie krew oddało 180 osób, wczoraj też około 200. Dziś liczymy, że będzie podobna ilość. Bardzo ważne jest jednak by do naszej stacji zgłaszali się krwiodawcy z grupa krwi BRH- , bo jest to bardzo rzadka grupa krwi, a tej na ten moment potrzebujemy najbardziej. Apelujemy do ludzi z tą grupą, aby przychodzili do nas cyklicznie, nie tylko dziś, ale jutro , w weekend i w przyszłym tygodniu. - Mówi Aneta Słyk- Małysa z RCKIK w Radomiu.

Radomskie Centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa otwarte jest od poniedziałku do piątku. Krwiodawcy, którzy chcą oddać krew i pomoc w leczeniu Dominika powinni zgłosić się do centrum i w rejestracji zaznaczyć, ze oddają krew dla 17 latka

Sprawą wypadku Dominika zajmują się śledczy z radomskiej prokura​tury. Jak udało się im ustalić chłopak podróżował ze swoją matką. Sprawę wyjaśnia także specjalna komisja powołana przez Koleje Mazowieckie.