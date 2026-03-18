Powiat radomski ma plan na poprawę kondycji finansowej szpitala w Iłży. Chcę by doszło do połączenia z gminnym POZ

Szpitale powiatowe znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. W 2025 roku lecznica miała stratę około 4,4 miliona złotych, po dwóch miesiącach 2026 roku jest już prawie 1,8 miliona złotych zaległych płatności, głównie za leki i materiały medyczne, serwis sprzętu czy inne rachunki. Powiat radomski szuka sposobów rozwiązania problemów powiatowych szpitali. Stąd pomysł na połączenie z przychodnią, która działa w Iłży.
- Co to oznacza? Łatwiejszy i szybszy dostęp do specjalistów oraz leczenia szpitalnego dla mieszkańców i Urzędu i okolic, oczywiście. Dodatkowe wpływy około 625 000 zł miesięcznie dla szpitala.Będzie to również zdecydowanie silniejsza pozycja placówki w rozmowach z Narodowym Funduszem Zdrowia o nowym jeśli chodzi o jeden duży silny POZ przy szpitalu w Jłży. Co ważne, w tej opcji gwarantuję również, że pracownicy Gminnego Ośrodka Zdrowia zachowają swoje miejsca pracy wszyscy, bez wyjątku. Ośrodek Zdrowia będzie mógł dalej działać w obecnej lokalizacji- wyjaśnia Waldemar Trelka starosta radomski.
Zgodę na połączenie lecznicy i POZ muszą wyrazić władze i radni miasta Iłża.
