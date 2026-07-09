Powstaje Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Radomiu. Nowe miejsce wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radomiu nabiera tempa. Powstający przy ul. Jana Pawła II parterowy obiekt będzie miał blisko 700 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja ma zwiększyć dostępność specjalistycznej opieki oraz stworzyć warunki do aktywnego i możliwie samodzielnego życia jej przyszłych mieszkańców.

Działalność Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego będzie ukierunkowana na usamodzielnianie i pobudzanie zaradności w życiu codziennym osób z niepełnosprawnościami. Utrzymaniu ich sprawności fizycznej i aktywności będą służyły zajęcia indywidualne i grupowe. To także realne wsparcie dla rodzin i opiekunów, którzy każdego dnia z ogromnym zaangażowaniem troszczą się o swoich bliskich – mówi wiceprezydent Radomia Marta Michalska-Wilk.

Inwestycję realizowana jest w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi około 4,8 mln zł, z czego ponad 3 mln zł pochodzi z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Budowa ma zakończyć się w październiku, a z początkiem przyszłego roku planowane jest przyjęcie pierwszych podopiecznych.

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