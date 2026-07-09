Stypendia dla najlepszych uczniów. Ruszył nabór wniosków w Grójcu

Od 3 lipca obowiązuje nowy regulamin przyznawania stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Grójec, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej. Tego samego dnia rozpoczął się nabór wniosków o wsparcie dla uczniów klas VI–VIII szkół podstawowych oraz absolwentów szkół podstawowych z terenu gminy.

Stypendia mają charakter motywacyjny i są przyznawane za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku szkolnym. O wsparcie mogą ubiegać się uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce lub mogą pochwalić się szczególnymi sukcesami sportowymi albo artystycznymi.

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec do 31 lipca. Do dokumentów trzeba dołączyć m.in. świadectwo szkolne, zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia oraz – w przypadku absolwentów – wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 2 tysiące złotych brutto. Ostateczna kwota będzie uzależniona od liczby osób spełniających kryteria oraz środków zabezpieczonych w budżecie gminy. Szczegółowy regulamin i wzór wniosku są dostępne na stronach Urzędu Gminy i Miasta Grójec.

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