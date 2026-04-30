"Takiej sytuacji nie było od 50 lat" Sadownicy z grójeckiego liczą straty po 4 nocach z mrozem

Wojciech Wójcikowski
2026-04-30 14:26

To klęska- mówią sadownicy z regionu grójeckiego patrząc na swoje drzewa. Za nami cztery noce z mrozem w sadach. Były miejsca gdzie temp. spadła do minus 8 stopni. Temperatura okazała się zabójcza dla kwitnących jabłoni

sady

Autor: fot. Kobieta w sadzie / Archiwum prywatne

Jak przyznają sadownicy straty trzeba już liczyć w milionach. Są miejsca gdzie na tysiąc sprawdzonych kwiatów tylko w 50 znajduje się zielony zarodnik, z którego może powstać jabłko. Sytuacja jest bardzo trudna przyznają plantatorzy 

W tym momencie sadownicy wysyłają termometry, zdjęcia, gdzie jest -9, -10. -12 stopni z dzisiejszej nocy, Tutaj to ciężko powiedzieć, czy w ogóle jakikolwiek plon będzie. Przy takich temperaturach żadna roślina rozhartowana na wiosnę nie jest w stanie po prostu przetrwać.  To nie jest sytuacja, że my tak mówimy0 jak w tamtym roku -, że były przymrozki, będzie mniej jabłek. W tamtym roku mieliśmy 4 miliony to jabłek. A ja uważam, że w tym roku to nie wiem czy czy będzie milion - mówi Izabela Kaczorowska mieszkanka powiatu grójeckiego, autorka bloga Kobieta w sadzie

W gminach pojawiają się już pierwsze spotkania dla poszkodowanych rolników i sadowników. 

