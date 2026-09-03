Pracownicy Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego otrzymali kamizelki nożoodporne

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-09-03 11:17

Specjalne kamizelki chroniące przed uderzeniem noża i szpikulca trafiły do Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Mają chronić ratowników i lekarzy przed agresją fizyczną. A z przejawami agresji- głównie słownej ratownicy stykają się niemal codziennie.

karetki
Autor: Wojciech Wójcikowski

Kamizelki dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przekazało Ministerstwo Zdrowia. W sumie jest to 192 kamizelek. Mają trafić do wszystkich medyków wyjeżdżających karetkami do zgłoszeń.  

Trafiła do nas wystarczająca liczba kamizelek. Odpowiada ona liczbie osób, które są w zespole karetek. Jest to naprawdę bardzo ważne. Jednak ta agresja w stosunku do różnych służb narasta, dotyczy to także ratowników medycznych - mówi Elżbieta Cieślak dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. 

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Przypomnijmy. W 2025 roku w Siedlcach ratownik medyczny został ugodzony nożem. W wyniku obrażeń zmarł. 

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