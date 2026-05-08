Prawie 2,5 promila i wypadek w Radomiu. Nietrzeźwy kierowca trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na ul. Drzymały w Radomiu. Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku, w którym brał udział samochód osobowy. Po przyjeździe na miejsce i udzieleniu pierwszej pomocy, funkcjonariusze przeprowadzili badanie stanu trzeźwości kierującego.

Wynik badania alkomatem nie pozostawiał złudzeń – mężczyzna miał w organizmie około 2,5 promila alkoholu. Ze względu na obrażenia odniesione w wyniku zdarzenia, kierowca został przetransportowany do szpitala.

Policjanci natychmiast zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. O jego dalszym losie oraz wymiarze kary zadecyduje teraz sąd.

Co grozi za jazdę pod wpływem?

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu po raz kolejny apelują o rozsądek i odpowiedzialność. Jazda pod wpływem alkoholu to nie tylko ryzyko utraty uprawnień, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla życia wszystkich uczestników ruchu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi: kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.