160 mln zł dla regionu radomskiego i powiatu grójeckiego. Setki inwestycji z dofinansowaniem Mazowsza

Najwięcej pieniędzy na drogi

Jak wynika z zestawienia przedstawionego przez samorząd województwa mazowieckiego, w tym roku wsparciem objęto około 720 inwestycji i inicjatyw w regionie radomskim oraz powiecie grójeckim. Pieniądze pochodziły z 24 programów wsparcia, z których korzystały samorządy, organizacje pozarządowe i lokalne społeczności.

Największą pulę środków przeznaczono na drogi wojewódzkie. Było to ponad 74,5 mln zł. Ponad 58,4 mln zł wydano na 11 nowych inwestycji, a ponad 16,1 mln zł na remonty ośmiu dróg.

Jednym z największych przedsięwzięć jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w Iłży do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w Lipsku. W 2026 roku na ten cel przeznaczono ponad 26 mln zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 311 mln zł, z czego ponad 264,3 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021–2027.

Kolejne 12 mln zł przeznaczono na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 787 i 691 oraz drogi powiatowej nr 3523W w Pionkach. Chodzi o ulice Piłsudskiego, Zwoleńską i Wspólną.

Ponad 7 mln zł trafiło natomiast na 54 zadania związane z przebudową dróg dojazdowych i zbiorników wodnych.

39 mln zł na strategiczne inwestycje

Jednym z największych programów jest „Mazowsze pomaga”. W jego ramach sejmik województwa przeznaczył 39 mln zł na 26 projektów w regionie radomskim i powiecie grójeckim.

Dofinansowanie otrzymały między innymi przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zwycięstwa w Pionkach, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu oraz wymiana wyeksploatowanych słupów i opraw oświetleniowych w Radomiu.

Wsparcie objęło również przebudowę dróg powiatowych w powiecie grójeckim oraz budowę świetlic wiejskich w Klwatach i Płaskowie w gminie Jedlińsk.

– Sejmik województwa mazowieckiego przeznaczył miliony złotych na przedsięwzięcia związane ze sportem, kulturą, bezpieczeństwem i edukacją, a także na aktywizację mieszkańców w różnym wieku. Wsparcie przekłada się na konkretne inwestycje i inicjatywy, z których korzystają mieszkańcy. Na same drogi wojewódzkie przeznaczono ponad 74,5 mln zł, a 39 mln zł trafiło na strategiczne inwestycje w ramach programu „Mazowsze pomaga” – mówi wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski.

Pieniądze na zabytki i obiekty sportowe

Ponad 2 mln zł z programu „Mazowsze dla zabytków” przeznaczono na prace przy 25 zabytkach w regionie radomskim i powiecie grójeckim.

Wśród zaplanowanych przedsięwzięć są prace konserwatorskie ołtarza głównego z 1810 roku w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Kazanowie, remont dachu kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Warce oraz remont elewacji kamienicy przy ul. Żeromskiego 23 w Radomiu. Dofinansowanie obejmuje również izolację ścian fundamentowych budynku dawnej łaźni przedwojennej Fabryki Broni w Radomiu.

Na rozwój infrastruktury sportowej przeznaczono 7 mln zł. Z programu „Mazowsze dla sportu” dofinansowanie otrzymało 29 obiektów. Wśród nich są boisko w Kosowie Większym, trybuna Stadionu Miejskiego w Lipsku, oświetlenie boiska w Belsku Dużym oraz sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej w Błędowie.

Dodatkowe ponad 6,3 mln zł z Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej trafiło do 10 gmin. Środki zostaną przeznaczone m.in. na inwestycje w Jedlińsku, Nowym Mieście nad Pilicą i Milejowicach.

Wsparcie dla strażaków i ratowników

Z programu „Mazowsze dla straży pożarnych” skorzystało 135 jednostek OSP. Łącznie otrzymały one ponad 2,7 mln zł na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i umundurowania. Gminy kupiły 11 samochodów dla ochotniczych straży pożarnych.

Ponad 1,7 mln zł przeznaczono dodatkowo na remonty i modernizację 48 strażnic.

Dofinansowanie otrzymały także organizacje zajmujące się ratownictwem wodnym. Czterem podmiotom z regionu radomskiego przekazano łącznie ponad 368 tys. zł.

Świetlice, koła gospodyń i inicjatywy mieszkańców

Wśród beneficjentów programów znalazły się również sołectwa i koła gospodyń wiejskich.

Z programu „Mazowsze dla sołectw” dofinansowano 56 projektów. Łączna wartość wsparcia przekroczyła 1,7 mln zł. Pieniądze przeznaczono m.in. na oświetlenie uliczne, modernizację placów zabaw, świetlic, siłowni plenerowych i zakup strojów ludowych.

Ponad 1,3 mln zł trafiło do 136 kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych. Środki pozwolą m.in. na zakup wyposażenia kuchennego i zaplecza technicznego.

Z kolei 19 projektów związanych z konserwacją urządzeń melioracyjnych otrzymało ponad 1,2 mln zł.

Na budowę i modernizację lokalnych centrów integracyjnych sejmik przeznaczył 3,1 mln zł. Dzięki temu 16 gmin będzie mogło realizować inwestycje związane m.in. ze świetlicami wiejskimi, bibliotekami i domami kultury.

Autobusy szkolne i działania ekologiczne

Prawie 2,7 mln zł z programu „Autobusy dla mazowieckich szkół” przeznaczono na zakup pojazdów do przewozu uczniów. Wsparcie otrzymało dziewięć gmin: Potworów, Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Kozienice, Magnuszew, Wieniawa, Wolanów, Zwoleń i Pionki.

Samorząd województwa wsparł również przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. Ponad 3,1 mln zł przeznaczono na 25 projektów w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”. Kolejne ponad 3,4 mln zł trafiło na 32 inwestycje z programu „Mazowsze dla klimatu”. Obejmują one m.in. modernizację oświetlenia, montaż lamp solarnych i budowę tężni solankowych.

Dofinansowanie otrzymały także projekty związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, rozwojem społeczności energetycznych i ochroną zwierząt.

Wsparcie dla seniorów i młodzieży

W tegorocznych programach uwzględniono również działania społeczne. Na 12 inicjatyw dla seniorów w regionie radomskim przeznaczono prawie 442 tys. zł. Dofinansowanie obejmuje m.in. projekty kulturalne, wyjazdy integracyjno-edukacyjne i zajęcia aktywizujące.

Prawie 306 tys. zł przeznaczono na wsparcie 14 rad młodzieżowych. Pieniądze umożliwiają organizację warsztatów, wydarzeń i działań służących rozwijaniu kompetencji młodych samorządowców.

Na cztery projekty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowia psychicznego sejmik przeznaczył prawie 263 tys. zł.

Ruszył nabór na 2027 rok

Samorząd województwa rozpoczął już nabory do programów wsparcia na kolejny rok. Jednym z pierwszych jest „Mazowsze dla miejsc pamięci 2027”.

Wnioski mogą składać gminy i powiaty z województwa mazowieckiego. Dofinansowanie można otrzymać na renowację istniejących miejsc pamięci oraz tworzenie nowych obiektów upamiętniających ważne wydarzenia i postacie historyczne.

Na realizację programu zarezerwowano 600 tys. zł. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego projektu wynosi 100 tys. zł i może pokryć do 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków potrwa do 27 listopada 2026 roku.