Do oszustwa metodą " na wypadek" doszło kilka dni temu. Do 77 latki, mieszkanki powiatu białobrzeskiego zadzwoniła kobieta. Seniorka uwierzyła w historię, przedstawioną przez telefoniczną rozmówczynię, która przekonała ją, że jej synowa spowodowała wypadek drogowy i pilnie potrzebuje pieniędzy, aby uniknąć konsekwencji prawnych. Osoba podająca się za osobę działającą w imieniu członka rodziny, wykorzystując zdenerwowanie i troskę seniorki o osobę bliską, nakłoniła ją do przekazania oszczędności. Oszustka przez cały czas pozostawał z ofiarą w kontakcie telefonicznym, nie pozwalając jej na spokojne zweryfikowanie ani skontaktowanie się z rodziną. W rezultacie poszkodowana przekazała przestępcom 90 tysięcy złotych.

- Przestępcy doskonale wiedzą, jak wywołać strach, niepokój i uczucie presji. Wymyślają historie o wypadkach drogowych, zatrzymaniach, pilnych operacjach czy problemach finansowych najbliższych. Zdarza się również, że podają się za policjantów, prokuratorów lub innych funkcjonariuszy publicznych, przekonując seniorów, że ich pieniądze są zagrożone i należy je przekazać w celu zabezpieczenia. Pamiętajmy, że policjanci, prokuratorzy, urzędnicy nie mogą nas prosić o przekazywanie gotówki - przypomina Jolanta Golus z białobrzeskiej policji.

Kupujmy z głową w internecie

Ofiarą oszustów padają nie tylko seniorzy. Uważać powinni szukający prezentów i okazji w Internecie. To właśnie tam szukamy okazji na Black Friday, Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia. Jednak powinniśmy sprawdzać z jakich stron kupujemy prezenty i o jakie dane jesteśmy proszeni.

- Przede wszystkim transakcje realizujmy na portalach aukcyjnych i sprawdzonych stronach. Nie klikajmy w linki, które przysyła nam smsem sprzedawca. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy podawać numeru PESEL, czy numeru PiN do aplikacji bankowej - mówi Rafał Jeżak z mazowieckiej policji.

Każde oszustwo, a nawet próba oszustwa powinna być zgłoszona na policję. W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości sms z linkiem warto ją zgłosić, przekazując na bezpłatny numer 8080.