Warszawscy śledczy sprawdzą postępowanie komendanta radomskiego WCR. Wszytko po anonimowyc zawiadomieniu dot. przekroczenia uprawnień.

Jak informuje prokuratura postępowanie dotyczy czynów, które miały być popełnione w I półroczu 2026 r. Na razie jednak nikomu nie postawiono zarzutów.
Na razie zebrany materiał nie wskazuje na prawdopodobieństwo przekształcenia dochodzenia w postępowanie przeciwko komuś. Prokurator planuje zakończyć postępowanie do końca października. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po otrzymaniu całości akt z Placówki Żandarmerii Wojskowej w Radomiu - Piotr Antoni Skiba rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
Podczas dochodzenia śledczy przesłuchali pracowników Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu
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