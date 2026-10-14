Warszawscy śledczy sprawdzą postępowanie komendanta radomskiego WCR. Wszytko po anonimowyc zawiadomieniu dot. przekroczenia uprawnień.

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-10-14 14:17

Warszawscy śledczy sprawdzą działania komendanta Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu. Trwa dochodzenie w sprawie przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, nierównego traktowania pracowników i wykorzystywania stanowiska przez szefa WCR.

Akta sądowe.
Autor: Tomasz Radzik / Super Express

Jak informuje prokuratura postępowanie dotyczy czynów, które miały być popełnione w I półroczu 2026 r.  Na razie jednak nikomu nie postawiono zarzutów. 

Na razie zebrany materiał nie wskazuje na prawdopodobieństwo przekształcenia dochodzenia w postępowanie przeciwko komuś. Prokurator planuje zakończyć postępowanie do końca października. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po otrzymaniu całości akt z Placówki Żandarmerii Wojskowej w Radomiu - Piotr Antoni Skiba rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. 

Podczas dochodzenia śledczy przesłuchali pracowników Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu

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