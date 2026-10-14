Warszawscy śledczy sprawdzą postępowanie komendanta radomskiego WCR. Wszytko po anonimowyc zawiadomieniu dot. przekroczenia uprawnień.

Na razie zebrany materiał nie wskazuje na prawdopodobieństwo przekształcenia dochodzenia w postępowanie przeciwko komuś. Prokurator planuje zakończyć postępowanie do końca października. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po otrzymaniu całości akt z Placówki Żandarmerii Wojskowej w Radomiu - Piotr Antoni Skiba rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.