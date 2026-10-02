Przed nami Radomski Bieg Onkologiczny. W tym roku przygotowano nową trasę

Głównym celem imprezy jest promowanie regularnych badań profilaktycznych oraz budowanie wiedzy na temat chorób nowotworowych. Bieg stanowi również przestrzeń integracji dla osób, które w przeszłości zmagały się z chorobami onkologicznymi, ich rodzin oraz wszystkich wspierających tę ideę. W programie bieg i marsz z kijkami do nordic walking na dystansie 5 kilometrów. W tym roku uczesnicy wystartują z Parku im. T. Kościuszki.

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Wychodzimy w miasto, wiemy, że zawsze jest więcej osób obserwujących, dopingujących w mieście, więc biegamy na atestowanej, sprawdzonej trasie z pętlą 2,5 km ze startem i metą w parku imienia Tadeusza Kościuszki. Trasa znana choćby z Biegu Konstytucji - mówi Tadeusz Kraska prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom, współorganizator imprezy

Pakiety startowe można odebrać w sobotę (3 października) w godzinach 16:00–18:30 w siedzibie Radomskiego Centrum Onkologii, a także w niedzielę (4 października) w godzinach 09:00–10:30 w biurze zawodów na miejscu wydarzenia.

Szczegółowy program imprezy:

11:00 – start biegu głównego na dystansie 5 km

11:02 – start marszu Nordic Walking

12:00 – zamknięcie trasy biegu i marszu

12:30 – oficjalna dekoracja zwycięzców

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