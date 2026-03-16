​Przyszli rodzice mieli okazję zwiedzić porodówkę i dowiedzieć się jak wygląda poród

Podczas spotkania przyszli rodzice mogli bliżej poznać funkcjonowanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologii. Uczestnicy mieli okazję wejść na salę porodową, zobaczyć warunki pobytu w oddziałach oraz porozmawiać z lekarzami, położnymi i specjalistami, którzy na co dzień opiekują się mamami i noworodkami.

W programie znalazły się wykłady i praktyczne wskazówki przygotowane przez personel medyczny. Poruszono m.in. tematy przygotowania do porodu i powrotu do sprawności po porodzie, pielęgnacji noworodka i najczęstszych problemów okresu noworodkowego, karmienia piersią oraz pierwszej pomocy u noworodków. Uczestnicy mogli także dowiedzieć się więcej o pozycjach wertykalnych w porodzie naturalnym oraz metodach łagodzenia bólu porodowego.

Spotkanie było okazją do bezpośrednich rozmów z personelem medycznym i zadawania pytań dotyczących porodu, pobytu w szpitalu czy pierwszych dni z dzieckiem. Dla wielu przyszłych rodziców była to także możliwość oswojenia się z miejscem, w którym już wkrótce przyjdzie na świat ich dziecko. Takie spotkania pomagają rozwiać wiele wątpliwości i zmniejszają stres związany z porodem. Cieszy nas duże zainteresowanie tym wydarzeniem. – informuje Wiktoria Kościelniak, rzecznik prasowy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Szpital regularnie organizuje spotkania i inicjatywy skierowane do przyszłych rodziców, wspierając ich w przygotowaniu do narodzin dziecka i pierwszych dni z noworodkiem. Przyszłe mamy i tatusiowie mogą skorzystać m.in. z zajęć w Szkole Rodzenia oraz z czwartkowych indywidualnych spotkań z położną. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: www.szpital.radom.pl

Przypomnijmy Radomski Szpital Specjalistyczny znalazł się również w pierwszej dziesiątce ogólnopolskiego rankingu Fundacji Rodzić po Ludzku.