Spadek zachorowań na RSV w Radomiu. 9 małych pacjentów w szpitalu

Kinga Furch
2026-03-03 11:50

Zakażenia RSV w Radomiu

Autor: Pixabay/ CC BY-ND 2.0

Dziewięciu małych pacjentów zakażonych RSV. To dane z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. To znaczny spadek liczby zachorowań w stosunku do ubiegłego roku w tym samym okresie.

W styczniu 2025 roku w oddziale dziecięcym miejskiej lecznicy przebywało 21 dzieci z RSV, zaś w lutym - 41. W tym roku w styczniu było to 8 pacjentów, a w lutym - 14.

W chwili obecnej przebywa dziewięcioro dzieci, są to małe niemowlęta. Najmłodsze dziecko zakażone RSV ma 5 tygodni, starsze nie przekracza roku. Jest to aktualnie pora, gdzie dochodzi do wzrostu zakażeń RSV - mówi kierownik oddziału dziecięcego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Zbigniew Dziwisz.

Do najczęstszych objawów RSV należy katar, kaszel oraz duszności.