Radomianin Stasiek Kukulski bierze udział w polskich eliminacjach do konkursu Eurowizji

Stasiek Kukulski chodzi obecnie do klasy maturalnej w jednej z warszawskich szkół. Za sobą ma występy w The Voice Kids, Szansa na sukces 2025. W ubiegłym roku zdobył nagrodę publiczności na Festiwalu w Opolu. Teraz wraz z 8 innymi wykonawcami powalczy o start na konkursie Eurowizji w Wiedniu. Eliminacje do tego międzynarodowego konkursu odbędą się w sobotę. Stasiek Kukulski nie tylko śpiewa, tworzy też muzykę i piszę teksty piosenek.

Nie potrafiłbym usiąść z takim przesłaniem, że ja teraz napiszę 20 piosenek i trzy dni będę siedział nad fortepianem, czy tam nad pianinem aż je wymyśle. Ja po prostu siadam do pianina wtedy, kiedy coś mi wpadnie do głowy, jakiś motyw, który mógłbym wykorzystać i ten motyw pod wpływem właśnie tej weny twórczej, staję się łatwiejszy do poprowadzenia - mówi Stasiek Kukulski.

Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska chwilę po awansie do wielkiego finału

Radomianie mogą kojarzyć Staśka z występów w z Orkiestrą Wojskową z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.