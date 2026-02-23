Rada miejska po śmierci radnego Jana Pszczoły. Dzisiejsza sesja została odwołana

Radny Jan Pszczoła zasłabł po zakończeniu piątkowej nadzwyczajnej sesji rady miasta. Doznał wylewu. Trafił do szpitala. Zmarł wczoraj. Dzisiaj w Ratuszu miała odbyć się kolejna sesja rady miejskiej. Jednak zdecydowano o odroczeniu obrad o tydzień.

- Dzisiaj przyjmowanie uchwał i dyskusja nad projektami to tak naprawdę sprawy drugoplanowe. Dzisiaj nasze serca i myśli, są z rodziną Jana Pszczoły - mówił dziennikarzom Mateusz Tyczyński, przewodniczący rady miejskiej w Radomiu.

Jan Pszczoła urodził się w 1948 r. Miał wykształcenie ekonomiczne. Przez lata był głównym księgowym. Prowadził też własną działalność gospodarczą. Od 1998 r. – z przerwami w latach 2002-2006 i 2018-2024 - był radnym Rady Miejskiej w Radomiu. W obecnej kadencji samorządu został wybrany do rady z listy Radomskiego Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego. Był jedynym radnym z partii Nowej Lewicy, która w 2024 r. wróciła do rady po 5 latach nieobecności. Podczas pierwszej sesji - jako najstarszy radny - otworzył posiedzenie.

