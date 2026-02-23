W Skaryszewie trwają Wstępy. To jeden z najstarszych jarmarków końskich w Polsce [FOTO]

Każdego roku zawsze w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu do Skaryszewa zjeżdżają hodowcy i miłośnicy koni z całego kraju. Nie inaczej było dzisiaj, choć impreza to nie tylko targ koni, ale również występy zespołów ludowych. Swoje kramy wystawili artyści ludowi oraz sprzedawcy z różnego rodzaju wyrobami gospodarskimi. Od rana trwał handel.
- Do tej pory nic złego się nie zadziało. Były drobne dociągnięcia, ale tylko na samym początku. Organizator zadbał również o spełnienie tych wszystkich warunków, które są wymagalne, żeby zwierzętom było dobrze. Przy wjeździe właściciele oprócz paszportów, przedstawiają również orzeczenia lekarsko-weterynaryjne potwierdzające dobry stan koni. Wszystko jest pod kontrolą i z roku na rok jest to impreza bardzo dobrze zorganizowana - mówi Grzegorz Zaborski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu.
Wstępy potrwają dwa dni.
