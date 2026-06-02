Radna rady miejskiej Agnieszka Stolarczyk nie jest już w zarządzie firmy Cenzin.

Wojciech Wójcikowski
2026-06-02 13:17

Radomska radna Agnieszka Stolarczyk nie zasiada już w radzie nadzorczej spółki Cenzin należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Informację potwierdziły władze spółki.

Cenzin to spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jej główną działalnością jest obrót sprzętem wojskowym, technologiami specjalnymi oraz usługami dla sektora obronnego. 

Agnieszka Stolarczyk zasiadała w radzie nadzorczej spółki Cenzin od sierpnia 2024 roku. Utrata stanowiska to pokłosie afery medialnej z jej udziałem. Kilka tygodni temu w mediach społecznościowych radnej pojawiła się prywatna prośba do Marszałka Mazowsza Adama Struzika, o rozważenie kandydatury jej męża do rady nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Po jakimś czasie post zniknął ale jego treść trafiła do mediów. Sytuację w tamtym czasie skomentował również marszałek Mazowsza, twierdząc, że odbędzie z radną dyscyplinująca rozmowę.

