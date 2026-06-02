Radna rady miejskiej Agnieszka Stolarczyk nie jest już w zarządzie firmy Cenzin.

Cenzin to spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jej główną działalnością jest obrót sprzętem wojskowym, technologiami specjalnymi oraz usługami dla sektora obronnego.

Agnieszka Stolarczyk zasiadała w radzie nadzorczej spółki Cenzin od sierpnia 2024 roku. Utrata stanowiska to pokłosie afery medialnej z jej udziałem. Kilka tygodni temu w mediach społecznościowych radnej pojawiła się prywatna prośba do Marszałka Mazowsza Adama Struzika, o rozważenie kandydatury jej męża do rady nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Po jakimś czasie post zniknął ale jego treść trafiła do mediów. Sytuację w tamtym czasie skomentował również marszałek Mazowsza, twierdząc, że odbędzie z radną dyscyplinująca rozmowę.

Zobacz galerię z Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji: