Radom będzie miastem murali? Wiadomo, że będą powstawać kolejne.

Nie wiadomo, który był pierwszy i ile dokładnie ich jest. Tylko przy ul. 25 czerwca i Struga jest ich już 6. To jednak nie koniec. Na Ustroniu powstaje mural Józefa Grzecznarowskiego. Społecznicy chcą by mural poświęcony ks. Romanowi Kotlarzowi powstał na Gołębiowie. O powstaniu kolejnego muralu poinformowała radomska Łaźnia.

"Z radością informujemy o powstaniu nowego muralu na mapie Radomia, który będzie kolejnym w szlaku murali z obrazami Jacka Malczewskiego w rozmiarach XXL.Mural powstaje na ścianie bloku przy ul. Kusocińskiego 3 w Radomiu, dzięki bardzo dobrej współpracy z Radomską Spółdzielnią Mieszkaniową. Wybraliśmy dzieło Jacka Malczewskiego z 1910 r. "Autoportret z aniołem na tle łąki".Autorami są Łukasz Rudecki i Paweł Witkowski, twórcy poprzednich murali z obrazami Malczewskiego.Nad całym przedsięwzięciem czuwa "Łaźnia" - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria. Mural jest jednym z elementów projektu "Malczewscy z Radomia. Mural, album, konferencja" w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2026 - czytamy w informacji radomskiej Łaźni"

Przypomnijmy. W Radomiu znajdują się już 4 murale przedstawiające dzieła urodzonego w Radomiu Jacka Malczewskiego.