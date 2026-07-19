Kryspin Szcześniak zagra w Radomiaku Radom. Zawodnik został wypożyczony

Kryspin Szcześniak ma 25 lat. Swoją przygodę z piłką rozpoczynał w Pogoni Szczecin. Potem był wypożyczany do GKS-u Jastrzębie, Górnika Łęczna. Pod koniec sierpnia 2022 roku Szcześniak został wypożyczony do Górnika Zabrze. Dobra postawa sprawiła, że po rozegraniu 14 spotkań w PKO Bank Polski Ekstraklasie śląski klub zdecydował się na wykupienie zawodnika z Pogoni Szczecin Po podpisaniu definitywnego kontraktu z Górnikiem spędził w Zabrzu trzy sezony. W tym czasie rozegrał 76 spotkań, zdobył trzy bramki, a w maju tego roku sięgnął wraz z Zabrzanami po STS Puchar Polski.

"Co warto wspomnieć, selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban, nie przeszedł obojętnie obok formy Kryspina, powołując go na listopadowe mecze eliminacji do Mistrzostw Świata przeciwko Holandii oraz Malcie.Kryspin Szcześniak został wypożyczony do Radomiaka Radom do 30 czerwca 2027 roku z opcją wykupu. Obrońca będzie występował w barwach Zielonych z numerem 3" - czytamy na stronie Radomiaka Radom.

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Sezon PKO Ekstraklasy rusza już w przyszły weekend. W meczu pierwszej kolejki Radomiak Radom zagra u siebie z Wieczystą Kraków.

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